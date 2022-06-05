Aksa’ya saldıran işgalci güçler Filistinlileri zincirledi

AŞIRI sağcı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor. Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle onlarca aşırı sağcı Yahudi, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, bunu protesto eden Müslümanlara müdahale etti. Filistinlileri Kıble Mescidi'ne kapatan işgalci güçler mescidin kapılarını zincirledi. Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden provokatif eylemi aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine gerçekleşti. Filistin yönetimi, İsrail'i, "Kıble Mescidi'ni Yahudi aşırılık yanlılarının saldırılarını kolaylaştırmak için açık bir hapishaneye çevirmekle" suçladı.