“Ali’mi öldürdüler, bari diğer bebekleri kurtarın”

Siyonist İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'de açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde, Gazze'nin kuzeyindeki tek çocuk hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölen Ali'nin babası, burada tedavi gören diğer çocuklar için yardım istedi. BBC Arapça'ya konuşan acılı baba, "Gazze'de açlık çeken çocukların kaderi ne olacak? Onları kurtarabilecek birini bulabilecekler mi ya da ölecekler mi? Benim oğlu Ali zaten öldü" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri ise İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı aç bırakma kampanyasını kullanmasını "soykırım" olarak niteledi.