Aliyev ’Sinsi planları olanlar bilsin!’ diyerek duyurdu: Türk ordusu yalnız değil

Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun yıllar boyunca müttefik olarak adımlar attığını vurgulayan Aliyev "İşbirliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteridir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yöneliktir. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor. Sadece ekonomik ve sanayi değil, aynı zamanda askeri gücü de artıyor" ifadelerini kullandı.