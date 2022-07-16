Aliyev’den 15 Temmuz mektubu: Tarihe kazınan zafer

Türk halkının şanlı direnişini dünyaya gösterdiği başarısız darbe girişimi 15 Temmuz'un yıldönümünde dünya liderleri dayanışma mesajları paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.Mektubuna "Aziz gardaşım" diye başlayan Aliyev, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti. Aliyev, Türk halkının vatanın bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devleti ve demokrasiyi sahiplenerek gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği verdiğini, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatladığını kaydetti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, kahraman Türk halkının vatanına, devletine ve demokratik geleneklere bağlılığının vücut bulmuş hali olduğunu ifade eden Aliyev, "Halkın size olan sonsuz güven ve itimadı, sizin etrafınızda sıkıca birleşmesi, Türk devletine yapılan ihanetin önlenmesinde ve ülkenizin bu zorlu sınavdan çıkmasında belirleyici rol oynamıştır. Milli birlik ve beraberliğin, yılmaz iradenin ve güçlü liderliğin göstergesi olan bu muhteşem zafer, Türk devlet tarihine ebediyen kazınmıştır" ifadelerini kullandı.Azerbaycan halkı ve devletinin ilk dakikalardan itibaren kardeş Türkiye'nin yanında durduğunu belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir millet, iki devlet ilkesi doğrultusunda hem mutlu hem de hüzünlü günlerde birbirlerine destek olan halklarımız zor zamanlarda da birbirlerine destek olarak kardeşliklerini ispat etmektedirler." Mektubun ardından Erdoğan, Aliyev ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Aliyev görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.Pakistanlı liderler de 15 Temmuz kapsamında Türkiye ve Türk halkına desteğini ve dayanışmasını yineledi. Başbakan Şahbaz Şerif ve eski Başbakan İmran Han, 15 Temmuz'un Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sarsılmaz güveninin dışavurumu olarak hatırlanacağını belirtti.15 Temmuz şehitleri yurtdışında da unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çin'den Kazakistan'a, Rusya'dan İsrail'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kırgızistan'a, Nijerya'dan Vatikan'a kadar çok sayıda ülkede tören düzenlendi. İngiltere'nin Luton şehrinde British Turkish Association'ın (BTA) ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı ve panel yapıldı. Programda "Türk milleti 15 Temmuz günü demokrasisini savundu" vurgusu yapıldı. Türkiye'nin İsrail, Rusya, Roma, Nijerya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Cezayir, Kosova, Türkmenistan ve Kırgızistan'daki büyükelçiliklerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik ve törenlere Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yabancı davetli de katıldı. Türk milletinin gücüne, cesaretine, demokrasiye olan bağlılığına vurgu yapılan törenlerde demokrasi şehitleri anıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kerkük'ün Musulla semtindeki Avcı Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Türkmen, cuma namazında 15 Temmuz'da şehit olanlar için dua etti. Avcı Camisi İmam Hatibi Adil Mahmud, Türk tarihi bir olduğu için düşmanının da aynı olduğunu belirterek dün 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını, bugün ise 15 Temmuz şehitlerini yâd ettiklerini ifade etti.Katar'ın başkenti Doha'nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber kuleleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Doha'daki Al Jaber ikiz kuleleri, "15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk halkı, Katar Emiri'nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır" ifadesiyle aydınlatıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Yâd" programı düzenlendi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.