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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Aliyev’den Ermenistan’a tepki: Normalleşme sürecine darbe

Aliyev’den Ermenistan’a tepki: Normalleşme sürecine darbe
Ermenistan ordusunun 12 Eylül gecesinde Azerbaycan'a yönelik geniş kapsamlı provokasyonda bulunmasının yankıları sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınırda yaptığı provokasyonla normalleşme sürecine darbe vurduğunu belirterek, "Bu nedenle, tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir" dedi.
Aliyev, Ermenistan'a karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tanınmasına dayalı bir barış anlaşması için beş ana ilke sunduklarını bildirdi. Bazı uluslararası kuruluşların etkisizliğinin endişe verici olduğunu ifade eden Aliyev, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin dört kararının uygulanmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın 77 askerini şehit verdiği çatışmalarda, Ermenistan tarafında ise 135 kişinin öldüğü aktarılmıştı.
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Aliyev’den Ermenistan’a tepki: Normalleşme sürecine darbe
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