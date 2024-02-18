Aliyev’in ilk dış ziyareti Türkiye’ye olacak

Azerbaycan'da yapılan seçimlerde 5'nci kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in Türk geleneğini bozmayarak, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması öngörülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türk Devletleri Teşkilatı"na vurgu yaparak, "Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatının küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz" dedi. Birliktelik mesajını Türkiye ziyareti ile perçinlemek isteyen Aliyev'in pazartesi günkü ziyaretinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınacak. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da salı günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.