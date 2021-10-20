Alman askerler terör örgütü kurma girişiminden tutuklandı

Almanya'da iki eski askerin terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ASKERLERE AYLIK 40 BİN EURO TEKLİF ETTİLER

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman'ın Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin euro ücret teklif ettikleri aktarıldı.