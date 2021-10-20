Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Alman askerler terör örgütü kurma girişiminden tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:16

Alman askerler terör örgütü kurma girişiminden tutuklandı

AA
Alman askerler terör örgütü kurma girişiminden tutuklandı

Almanya'da iki eski askerin, terör örgütü kurmaya teşebbüsten gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da iki eski askerin terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ASKERLERE AYLIK 40 BİN EURO TEKLİF ETTİLER

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman'ın Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin euro ücret teklif ettikleri aktarıldı.

150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalıştıkları ifade edilen askerlerin kuracakları özel şirket statüsündeki askeri gücü Yemen'deki yasa dışı özel görevler için Suudi Arabistan hükümetine teklif etmek istedikleri ancak Suudi Arabistan makamlarının söz konusu kişilere dönüş yapmadığı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alman askerler terör örgütü kurma girişiminden tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA