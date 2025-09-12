Alman bakandan NSU itirafı geldi

Almanya'da Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, 2000- 2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun hâlâ çözülemediğini söyledi. İlk NSU cinayetinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hâlâ pek çok soru işaretinin bulunduğunu söyleyen Alman bakan, "Geriye dönüp baktığımızda tam bir sistem çöküşü yaşandı" diyerek, güvenlik birimlerinin başarısızlığını kabul etti. Bakan Schuster aynı zamanda terör örgütünün bilinen çekirdek hücresinin hayattaki tek ismi Beate Zschaepe'nin bir "aşırı sağdan çıkış programı"na alınmasını da eleştirdi.