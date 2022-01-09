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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Alman basınında Turkovac hazımsızlığı

Fatih YILMAZ
Alman basınında Turkovac hazımsızlığı

Her fırsatta Türkiye ile ilgili karalama kampanyası yürüten Alman basını, milli aşımız Turkovac’a da çamur atmaktan geri durmadı. Referansları ise Türk Tabipler Birliği

TEK AŞILARI BİLE TÜRK YAPIMI
TÜRK Tabipleri Birliği'nin (TTB) açıklamasını referans gösteren Alman basını, Türkiye'de kullanımına başlanan Turkovac hakkında ciddi şüpheler bulunduğunu iddia etti. Tek aşı üreticisi Türkler tarafından kurulan bir şirket olan BioNTech dışında aşısı olmayan Alman basını, Turkovoc aşısını karalamaya çalıştı.



TTB'NİN YALANLARI
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın, "Destekleyici aşı olarak Turkovac'ın antikor sayısında çok kısa sürede artış olduğunu" açıklamasını görmezden gelen basın, devlet kurumlarına olan düşmanlığı ile bilinen TTB'nin yalanlarını yaymayı tercih etti. Basın, TTB'ye dayanarak Turkovac'ın etkinliğine dair veri bulunmadığını iddia etti.
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Alman basınında Turkovac hazımsızlığı
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