Alman basınında Turkovac hazımsızlığı

TEK AŞILARI BİLE TÜRK YAPIMI
TÜRK Tabipleri Birliği
'nin (TTB) açıklamasını referans gösteren Alman
basını, Türkiye
'de kullanımına başlanan Turkovac hakkında ciddi şüpheler bulunduğunu iddia etti. Tek aşı üreticisi Türkler tarafından kurulan bir şirket olan BioNTech
dışında aşısı olmayan Alman basını, Turkovoc aşısını karalamaya çalıştı.
TTB'NİN YALANLARI
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
'nın, "Destekleyici aşı olarak Turkovac'ın antikor sayısında çok kısa sürede artış olduğunu" açıklamasını görmezden gelen basın, devlet kurumlarına olan düşmanlığı ile bilinen TTB'nin yalanlarını yaymayı tercih etti. Basın, TTB'ye dayanarak Turkovac'ın etkinliğine dair veri bulunmadığını iddia etti.