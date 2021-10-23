Almanya'da yayın yapan Bild Gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ağır ifadelerin kullanıldığı bir haber yayınladı. Başkan Erdoğan'ın hedef gösterildiği haberde, Osman Kavala savunması yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR

Bild Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni yardımcısı Paul Ronzheimer ise yayınladığı videoda, gelişmeleri büyük bir endişeyle izlediklerini belirterek; Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında gerçek dışı iddialarda bulundu.

Alman Bild gazetesi yine devrede! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar!

Başkan Erdoğan'a otoriter gibi ifadelerle saldıran Bild, Erdoğan'ın 10 büyükelçi için kullandığı sözleri de çarpıttı.Operasyonel haberine devam eden gazete konuyu Türk ekonomisine bağladı

KRİTİK DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIYOR

Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Bild Gazetesi kritik dönemlerde ortaya çıkıyor. Özellikle Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin yumuşamaya

başladığı dönemlerde ya da Türkiye'nin bölgesinde ağırlığını ortaya koyduğu süreçlerde Bild her zaman devreye giriyor.

2018 YILINDA DEVREDEYDİ

2018 yılında Almanya'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan'ı adım adım takip eden manipülatif haberler yayın yapan Alman Gazete, her iki ülkenin pozitif ilişki kurmaması için elinden geleni yapmıştı

Bild’den DİTİB düşmanlığı

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