Alman bürokrasisi hayatını zehir etti: Efe’nin vize çilesi

Oturum süresinin bittiğini fark etmeden Türkiye'ye giden Efe Güler, 7 aydır Almanya'ya dönebilme mücadelesi veriyor. Efe'ye akıl almaz bürokrasi uygulanıyor. Hamburg kentinde doğup büyüyen Efe Güler, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da annesi ve kardeşiyle birlikte Adana'daki akrabalarının yanına tatile gitti. 16 Ağustos'ta geri dönüş planlayan Efe, Adana Havalimanı'na oturum süresinin bittiğinin fark edilmesi üzerine Almanya'ya uçamadı. 2021 yılında oturum süresi dolan ancak o tarihten sonra iki kez Türkiye'ye gidip dönen Efe, 7 aydır mücadele veriyor.



İKİ YILDIR FARK EDİLMEDİ

Beş yıl önce pasaport alan ve beş yıllık oturum verildiğinden hareket eden Efe, "16 yaşıma geldiğimde Türk ve Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmam için belge göndermişlerdi. Türk vatandaşlığını seçtim. Üç yıl sonra pasaportumu yeniledim. Beş yıllık pasaport aldım. Oturum izninin pasaportun tarihiyle paralel olduğunu sanıyordum. Meğer üç yıllık süre tanınmış. 13 yaşımda pasaporta attığım imzamın şimdiki imzamla uyuşmadığını gerekçe gösterip başvuruyu geri çevirdiler. Aynı imzayı attım ama işlemler hâlâ bitmedi. Herkesi çok özledim. 18 yaşıma Türkiye'de girdim. Hayatımın en kötü doğum günüydü" diye konuştu.