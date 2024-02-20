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Giriş Tarihi: 20.2.2024 09:30 Son Güncelleme: 20.2.2024 09:34

Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

Almanya merkezli Stern dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Biden'nın yaşlılığıyla dalga geçen dergi, ABD Başkanını yürüteçli haliyle çizdi.

Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

Hareketleri ve sözleriyle sürekli gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, yine manşetlere taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti.

Dergi, ara sıra sergilediği unutkan halleri ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çeken Biden'ı yürüteçli haliyle çizdi.

Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.
Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullanmıştı. ABD kamuoyunda ek olarak; Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler hızla dolaşmaya başladı.

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Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan
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