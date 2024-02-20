Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullanmıştı. ABD kamuoyunda ek olarak; Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler hızla dolaşmaya başladı.