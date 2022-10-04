Alman halkının sabrı tükendi! Protestolar dalga dalga yayılıyor





ENERJİYE TAVAN FİYAT TALEBİ

Protestocular, tüm vatandaşlar için bin euroluk enerji yardımı, 9 euroluk toplu taşıma biletinin yeniden hayata geçirilmesi, maaşlarda artış, elektrik ve gaz için de tavan fiyat belirlenmesini talep etti.