Alman hükümetinden İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele sözü

Almanya İçişleri Bakanı Faeser 16'ncısı düzenlenen Almanya İslam Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Almanya'da pek çok insan her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor. Müslümanlar iki kat daha fazla ırkçılık yaşıyor. İslam dininin mensupları olarak ve aynı zamanda göçmen kökenli insanlar olarak sıklıkla düşmanlık ve reddedilme ile karşı karşıya kalıyorlar." dedi.

MÜSLÜMANLARIN ALMAN TOPLUMUNA ENTEGRASYONU

Nancy Faeser, koalisyon hükümetinin ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele için önlemler alacağı ve Müslümanların Alman toplumuna entegrasyonunu ve daha güçlü katılımını teşvik edecek projeleri destekleyeceği sözünü verdi. Faeser, ayrıca İçişleri Bakanlığının Alman İslam Konferansı'nın çalışmaları için yeni bir yaklaşım benimseyeceğini ve ülkedeki Müslümanların çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak için daha geniş katılımı savunacağını ifade etti.