Alman ırkçılardan Türk kızına saldırı

ALMANYA
'DA bir grup ırkçı, başkentin göbeğinde 17 yaşındaki Dilan Sözeri
'yi tramvayda tekme tokat dövdü. Dilan yardım için yalvardı ama herkes seyirci kaldı. Faşistler, hakaret de yağdırdı. Berlin
'de tramvaya binen Dilan Sözeri'nin yanına yanaşan ırkçılardan ikisi kollarından tuttu, üçü ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olayın Alman
basınında 'Maske takmadı' diye uyarıldığı şeklinde geçiştirilmesi üzerine genç kız, hastane odasında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Dilan, "Yardım için yalvardım ama kimse yardım etmedi. 'Pis yabancı nereden geldiysen oraya git" diye hakarette bulundular" diye konuştu.