Alman medyası: Erdoğan daha cesur davrandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Alman basını görüşmeye geniş yer ayırdı. Haberlerde Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğuna vurgu yapıldı. Ankara'daki görüşme ZDF tarafından "Steinmeier Türkiye'de: Birbirimize ihtiyacımız var" şeklinde aktarıldı. Frankfurter Allgemeine Gazetesi ise "Erdoğan, Alman mevkidaşından daha cesur açıklamalar yaptı. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti" yorumunda bulundu. Haberlerde ayrıca "Steinmeier, Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.