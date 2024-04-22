Alman öğretmenden Faslı çocuğa ayrımcılık

Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki Brüder Grimm İlkokulu'nda bir skandala imza atıldı. Sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğrencisi olan Fas kökenli 9 yaşındaki I.R. adındaki çocuğu, derslere konsantre olamadığı gerekçesiyle cezalandırdı. Öğretmen, çocuğu sınıfın en arkasındaki sıraya gönderip ve bir ay duvara karşı oturttu. Buna, okul yönetiminin de destek verdiği ortaya çıktı. ''Oğlum resmen dışlandı ve ayrımcılığa uğradı" diyen anne Asma Sanaoui, ''Oğlumun psikolojisini bozdu. Artık okula gitmek istemiyor'' ifadelerini kullandı. Anne, öğretmen ve okul yönetiminden şikâyetçi oldu. Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu ise 9 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde ceza verilemeyeceğini, bunun düpedüz ayrımcılık olduğunu söyledi.