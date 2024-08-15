Alman polisi evlere sızacak

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, belirli durumlarda Federal Kriminal Daire'ye (BKA) gizli ev araması yapma imkânı tanımak istiyor. Bakanlık taslak hazırlarken konunun federal hükümet içinde müzakere edildiği ortaya çıktı. Taslağa göre, sadece terör saldırısı hazırlıklarına ilişkin somut tehlike durumu bulunduğunda ve eylemin planlama aşamasının belirsizliği halinde gizli aramaya izin verilecek. Taslakta, kişilerin bilgisayar gibi cihazlarına casus yazılımın yüklenmesi de bulunuyor. Taslakta yer almayan ancak konuşulan bir diğer yöntemin de 'kamusal alanda gerçek zamanlı gözetim ve yüz tanıma'. Plana ilk tepki veren Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Anaysal bir devlette bunu yapamayız" dedi. Hükümet ortağı Yeşiller ise destek verdi. ALMANYA