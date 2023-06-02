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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:04 Son Güncelleme: 2.6.2023 18:06

Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı

Almanya'da Saksonya Eyalet Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu bildirdi. Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.

Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı

Juliane Nagel, konuyla ilgili Twitter'den yaptığı açıklamada, polisin tutumunu kabul edilemez olarak niteleyerek, "Biri genç bir kadın diğer siyahi bir kişi gözaltına alınıyordu. Orada duruyordum, bir polis memuru önce bana hakaret etti sonra durduğum yerden itti. Sonra da ona saldırdığım iddiasını atarak tartaklanarak polis aracına götürüldüm. Orada kelepçeledim ve orada bana milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi." ifadelerini kullandı.

Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin Leipzig'te Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen bir gösteriye katılan Juliane Nagel'i tartaklayarak polis aracına götürdüğü ve orada kelepçe taktığı görülüyor.

Yaşanan polis şiddetine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.

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Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı
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