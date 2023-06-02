Juliane Nagel, konuyla ilgili Twitter'den yaptığı açıklamada, polisin tutumunu kabul edilemez olarak niteleyerek, "Biri genç bir kadın diğer siyahi bir kişi gözaltına alınıyordu. Orada duruyordum, bir polis memuru önce bana hakaret etti sonra durduğum yerden itti. Sonra da ona saldırdığım iddiasını atarak tartaklanarak polis aracına götürüldüm. Orada kelepçeledim ve orada bana milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi." ifadelerini kullandı.

Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video