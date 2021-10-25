Alman polisinden skandal müdahale! Yere yatırıp defalarca yumrukladı

Almanya'da geçici olarak kaldığı belirtilen ve alkollü olduğu düşünülen Portekizlinin yoldan geçenlere laf attığı ve araçları durdurmaya çalıştığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin, adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken kendilerine direnmesi üzerine şiddet uyguladığı, bunun da çevredekiler tarafından videoyla kaydedildiği belirtildi.