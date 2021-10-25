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Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:39 Son Güncelleme: 25.10.2021 16:42

Alman polisinden skandal müdahale! Yere yatırıp defalarca yumrukladı

AA
Alman polisinden skandal müdahale! Yere yatırıp defalarca yumrukladı

Almanya’nın Pforzhein kentinde hafta sonu bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında şiddet uyguladı. Yoldan geçenler tarafından kaydedilen görüntülerde polis memurunun yere yatırdığı gencin kafasını diziyle bastırıp yumruklar attığı görülürken orantısız güç içeren bu müdahale büyük tepki çekti.

Almanya'nın Baden-Würtemberg eyaletindeki Pforzheim kentinde kameralara yansıyan polis şiddeti sosyal medyada tepki topladı.

Pforzheim'de cumartesi günü ana tren istasyonuna yakın bir bölgede çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği anlaşılan videoda, Portekizce konuşan 25 yaşındaki bir kişiyi yere yatırıp üzerine çıkan iki polisten birinin küfür ederek adamın başına çok sert şekilde defalarca yumruk attığı görülüyor.

Almanya'da geçici olarak kaldığı belirtilen ve alkollü olduğu düşünülen Portekizlinin yoldan geçenlere laf attığı ve araçları durdurmaya çalıştığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin, adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken kendilerine direnmesi üzerine şiddet uyguladığı, bunun da çevredekiler tarafından videoyla kaydedildiği belirtildi.

Görüntüler üzerine açıklamada bulunan polis sözcüsü, bu tür olaylarda tepkilere anlayış gösterilmesi gerektiğini, insanların özellikle sarhoş ya da aşırı saldırgan olduklarında direnişi kırmak için fiziki şiddetin gerekebildiğini söyledi.

Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç | Video

Şiddete uğrayan 25 yaşındaki kişinin serbest bırakıldığı ancak hakkında kolluk kuvvetlerine mukavemet gösterdiği için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Alman polisinden skandal müdahale! Yere yatırıp defalarca yumrukladı
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