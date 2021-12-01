Giriş Tarihi: 1.12.2021

Alman profesörden Omicron varyantı açıklaması: Kovid’in hafif hastalığa dönüştüğünü gösteriyor

Omicron varyantının grip gibi bulaşıcı ancak daha az öldürücü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Lauterbach, “İnsanlığa yılbaşı hediyesi” dedi ve ekledi: “Pandeminin sonunu hızlandırabilir”