Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor! İşte o firmalar...

İstıhbarat raporuna göre Almanya merkezli faaliyet gösteren şirketlerin, PKK/KCK'nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden örgüt yanlısı yayınlar yapan kanallara verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro gelir elde ettiği belirtildi.