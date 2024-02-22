Almanya: Acilen daha fazla göçmene ihtiyacımız var

Almanya'da ekonominin ayakta kalabilmesi için ülkenin daha fazla göçmene ihtiyacı olduğunu dile getiren üst düzey isimlere başbakan da eklendi. Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (BDA) toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede kalifiye işgücü sıkıntısı nedeniyle yurtdışından gelecek daha fazla göçmene ihtiyaç olduğunu söyledi. Şirketlerin refah ve performansının göç olmadan var olamayacağının altını çizen Scholz, giriş, vize verilmesi ve yabancı niteliklerin tanınmasına ilişkin pratik prosedürlerin iyileştirilmesi üzerinde çalışıldığını vurguladı.Şirketlerin göç olmadan var olamayacağının altını çizen Almanya Başbakanı Scholz, "Şimdi işgücü piyasamızda acilen daha fazla göçmene ihtiyacımız var. Hükümet olarak nitelikli göçmenlerin ülkeye daha hızlı gelebilmesi için çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Şansölye Scholz ayrıca ekonominin de hemen iş piyasasına dahil olacak yeni göçmenlerle canlanacağını anlattı.