Almanya alarma geçti! Sokağa çıkmayın uyarısı geldi

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), öğleden sonra başlaması beklenen "şiddetli fırtına"ya karşı halkı uyardı. Uyarının ardından Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde yarın okullar tatil edildi, hayvanat bahçeleri ve parklar kapatıldı.

RÜZGAR HIZI 110 KİLOMETREYİ BULACAK

Yetkililer, mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.