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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:48

Almanya Başbakanı Angela Merkel İsrail’e gitti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya Başbakanı Angela Merkel İsrail’e gitti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevini bırakmasına sayılı günler kala yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor. 16 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edecek olan Merkel, İsrail’e gitti.

Görev süresi dolacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında İsrail'e geldi. Tel Aviv yakınındaki Ben Gurion Hava Limanı'na inen Merkel'i İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

KABİNEYLE BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret kapsamında Merkel, İsrail Cumhurbaşkanı Başbakanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek.

İsrail kabinesiyle de bir araya gelecek olan Merkel, Başbakan Bennett tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılacak.

İsrail basını, Merkel'in ziyarette eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'yla görüşmeyeceğini yazdı.

Merkel'in İsrail'e veda ziyareti 28-29 Ağustos'a planlanmış ancak o dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edilmişti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel İsrail’e gitti
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