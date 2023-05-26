Almanya Başbakanı Scholz’tan Putin’e mesaj: Bunlar umurumda değil

Rusya'da iktidar değişikliği olması durumunda izleyeceği yol sorulan Scholz, "Bu tür spekülatif şeyler umurumda değil. Eninde sonunda Moskova ve Kiev'deki yetkililer bir anlaşma yapmak zorunda kalacak" dedi.

Scholz, amacının Ukrayna'yı aktif olarak desteklerken diğer taraftan NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma çıkmasını önlemek olduğunu vurgulayarak, "Asla tek başımıza hareket etmemeliyiz, dostlarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Savaşın müzakere yoluyla sona erme ihtimali sorulan Scholz, Putin'in savaşın "bir tür soğuk barış" yaparak bitirilemeyeceğini anlaması gerektiğini söyledi. Scholz, "Adil bir barıştan bahsediyoruz ve bunun ön koşulu Rus birliklerinin geri çekilmesidir" dedi.

İki lider, en son 2 Aralık'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bir saat süren görüşmede Scholz, Putin'in Rus askerlerini Ukrayna'dan çekmesini isterken, Putin ise Berlin yönetiminin Ukrayna'daki krize yönelik tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti. İki lider ayrıca 13 Eylül'de de telefon görüşmesi yapmıştı.