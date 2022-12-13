Almanya basınında darbe ikiyüzlülüğü

Almanya'da darbe planı yaptıkları gerekçesiyle İmparatorluk Vatandaşlarına (Reichsbürger) yönelik düzenlenen operasyonun yankıları sürerken, Der Spiegel'in ikiyüzlü tutumu gündem oldu. Konu Türkiye olunca skandal başlıkların peş peşe verildiği dergi, Almanya'daki darbe planıyla ilgili tutumuyla ise çifte standart yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.Türkiye'de tankların sivilleri ezdiği, 251 kişinin şehit edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bombalandığı hain darbe girişimine "darbe" diyemeyen dergi, Almanya'da hükümeti devirme planlarına ise anında "darbe" dediği gibi, manşetlerden indirmedi. Söz konusu dergi, Almanya'da henüz planlama aşamasında olan eylemi "darbe" olarak nitelendirdi.Türkiye'deki hain darbe girişiminin hemen andından darbe girişiminin bastırılması haberini dergi, tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği kapağında "Bir zamanlar demokrasi vardı" başlığıyla vermişti. Der Spiegel, "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor" manşetini kullandığı özel bir sayı bile hazırlamıştı. Alman polisi, 7 Aralık'ta bir grup İmparatorluk Vatandaşları'na operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Almanya'da darbe planlayan İmparatorluk Vatandaşları'nın, Vatan Savunma Birlikleri altında örgütlendiği, darbenin başarılı olması halinde bu grubun insanları yakalayıp infaz etmeyi planladığı ortaya çıktı. Ülke çapında 280'den fazla Vatan Savunma Birliği kurulması için harekete geçen grubun, atış talimleri yaptığı aktarıldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda düzinelerce silah, 400 bin eurodan fazla nakit para, uydu telefonu, altın, gümüş ele geçirilirken, grubun İsviçre'de 6 milyon euro değerinde 120 külçe altının saklandığı çelik dolabının olduğu belirtildi. Ayrıca gruba yakınlaşanlara ölüm tehdidi de içeren Gizlilik Anlaşması imzalatıldığı belirtildi.