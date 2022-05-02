Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ramazan Bayramı’nı kutladı

Steinmeier, "Salgın henüz bitmedi ancak bu yıl bayramı tekrar daha fazla aile üyesi, arkadaş ve komşu ile kutlayabildiğiniz için mutluyum." ifadesini kullandı. Ukrayna'daki savaşa da değinen Steinmeier, Avrupa'nın ortasındaki acımasız, uluslararası hukuka aykırı savaşın herkesi sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Steinmeier, savaş ve yıkımdan kaçan insanları kabul ettikleri ve desteklediklerinden dolayı Müslüman kurum ve derneklere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Fevkalade şeyler yapıyorsunuz. Yardımınız, desteğiniz ülkemizde birlikte yaşama önemli, vazgeçilmez bir katkıdır. Barışçıl ve hoşgörülü toplum olarak birlikteliğimizi güçlendiriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.