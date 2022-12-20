Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi ile Ukrayna savaşını görüştü

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı bir saatlik görüşmede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ikili ilişkiler ve Çin'deki Kovid-19 durumunu ele aldı.

Steinmeier, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürme kararlılığını yinelerken, "Avrupa, Rusya'nın tehditlerinden çekinmeyecek ve enerji krizine karşı önlemler aldı. Ukrayna'nın kendini savunma yeteneği ve Avrupa'nın birlikteliği, Rusya'nın saldırganlığından sonra güçlendi. Putin, burada ciddi yanlış hesap yaptı." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Şi'ye, Rusya'nın nükleer tehditlerini açık şekilde reddettiği için teşekkür etti.

Steinmeier, görüşmede, uluslararası hukukun geçerliliğini vurgulayan, savaşın insani ve ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunan G20 ülkelerinin ortak sinyalini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Savaşın sona ermesi, Ukrayna egemenliğine saygı gösterilmesi ve Rus birliklerinin (Ukrayna'dan) çekilmesi konusunda Avrupa ve Çin'in ortak çıkarları olduğunu vurgulayan Steinmeier, Şi'den Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanarak Putin'i bu yönde etkilemesini istedi.