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Giriş Tarihi: 12.4.2022 22:14 Son Güncelleme: 12.4.2022 22:23

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan çarpıcı çıkış: Zelenskiy talebini reddetti

AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan çarpıcı çıkış: Zelenskiy talebini reddetti

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek istediğini belirten Steinmeier, bu talebin Zelenskiy tarafından reddedildiğini dile getirdi. Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek için hazır olduğunu ancak istenmediği için gitmediğini söyledi. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde ise Ukraynalı bir diplomatın "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz." dediği iddia edildi.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna ve Almanya arasında bir kriz yaşandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.

"KİEV'E GİTMEYİ TEKLİF ETTİM"

Steinmeier Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.

KİEV DE İSTEMEDİ

Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bu Kiev de istemedi." dedi.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan çarpıcı çıkış: Zelenskiy talebini reddetti
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