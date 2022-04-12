Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan çarpıcı çıkış: Zelenskiy talebini reddetti

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna ve Almanya arasında bir kriz yaşandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.
"KİEV'E GİTMEYİ TEKLİF ETTİM"
Steinmeier Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.
KİEV DE İSTEMEDİ
Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bu Kiev de istemedi." dedi.
Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.