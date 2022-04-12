Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan çarpıcı çıkış: Zelenskiy talebini reddetti

KİEV DE İSTEMEDİ

Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bu Kiev de istemedi." dedi.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.