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Giriş Tarihi: 11.5.2022 17:12 Son Güncelleme: 11.5.2022 17:18

Almanya 'Defalarca teyit ettik' diyerek duyurdu! PKK bir terör örgütü...

AA
Almanya ’Defalarca teyit ettik’ diyerek duyurdu! PKK bir terör örgütü...

Terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması talebine Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall net cevap verdi. Kall, PKK'nın aşırılık yanlısı bir terör örgütü olduğunu mahkemelerin defalarce teyit ettiğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Berlin'de yaptığı değerlendirmede, "Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti. Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYA GEREK YOK

Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kall, "Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz." dedi.

Almanya'da 26 Eylül 1993'te dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK'yı yasaklı terör örgütü listesine almıştı.

Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuştu.

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Almanya 'Defalarca teyit ettik' diyerek duyurdu! PKK bir terör örgütü...
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