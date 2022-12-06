Almanya Ece’ye ağlıyor

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki llerkirchberg'de yaşayan ve önceki sabah okula gitmek üzere yola çıkan 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün, bıçaklı saldırı sonrası yaşamını yitirmesi büyük acıya neden oldu. Ece'nin Sivas ve Malatyalı ailesi, büyük acı yaşarken, aileye taziye bildirmek isteyenler llerkirchberg'e akın etti.Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de olay yerindeydi. Büyükelçi Şen, belediye başkanı ve emniyet yetkililerinden olaya ilişkin bilgi aldı. Acılı aileye başsağlığı ziyaretinde bulunan Şen "Büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz olayın takipçisi olacak" dedi.Görgü tanıkları ile aile yakınları, Ece'nin sabah ikiz kardeşi Tolga ile birlikte okula gitmek üzere evden çıktığını, Ece'nin yolda kardeşine, "Sen git. Ben arkadaşımı bekleyeceğim" dediğini ifade etti. Ece'nin otobüs durağına birkaç metre kala beklediği 13 yaşındaki Nerea M. ile birlikte 27 yaşındaki Eritreli mültecinin bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi.Savcılık, saldırganın oturum hakkına sahip olduğunu ve sicilinin de temiz oldğunu açıkladı. Saldırının nedeni bilinmiyor.