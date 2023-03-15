Almanya hastanelerinde iş bırakma eylemi devam ediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden yüzlerce personel, Wedding semtinde bulunan Vivantes şirketinin yönetim binasının önünde toplandı. Üzerinde taleplerin yazılı olduğu döviz ve panklartlar taşıyan çalışanlar daha sonra Yahudi Hastanesi'ne yürüdü.

Gösteri sırasında bir konuşma yapan Verdi Sendikası yönetiminden Sylvia Bühler, ülkede fiyatların çok fazla artmasından dolayı sağlık alanındaki çalışanların daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bühler, geliri az olanlar için bu fiyat artışlarının daha da kötü bir durum olduğunu, bundan dolayı ülkedeki bu mali krizde yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep ettiklerini anlattı.

500 AVRO ARTIŞ TALEBİ

Talepler konusunda ciddi olduklarını aktaran Bühler, dün ülke genelinde 13 bin kişinin greve katıldığını, bu sayının bugün daha fazla olduğunu kaydetti. Berlin'in yanı sıra Hamburg, Bavyera, Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde de hastane çalışanlarının greve katıldığı aktarıldı. Verdi Sendikasının çağrısıyla hastane çalışanları dün 2 günlük greve başlamıştı.