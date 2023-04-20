Almanya havalimanlarında grev krizi dalga dalga yayılıyor

ADV, iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 700 uçuşun muhtemelen iptal edileceğini ve bu iptallerden 100 binden fazla yolcunun etkileneceğini duyurdu. Ver.di de güvenlik görevlilerini cuma günü Stuttgart havaalanında işi bırakmaya çağırdı. Bu havalimanında ne kadar uçuşun iptal olacağı ise belli değil.

Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor.