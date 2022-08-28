Almanya merdivenleri bile durdurdu

RUSYA- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji tedariğinde sorun yaşayan ve kışın krizin derinleşmesinden endişe eden Avrupa ülkeleri, tasarruf önlemlerini artırıyor. Almanya şimdi de alışveriş merkezlerindeki (AVM) yürüyen merdivenleri durdurdu. Bild'in haberine göre, AVM'lerde yeni kurallar yürürlüğe girdi. Bariyerlerle kapatılan merdivenlere bilgilendirme afişleri asıldı. Mağaza yöneticileri ise bu kuralın oluşturulan birimlerce denetlendiğini dile getirdi. Almanya'da daha önce de halka 'Daha az yıkanın' çağrıları yapılmıştı.