Almanya önlemler sertleştirildi! "Koronavirüs Noel tatili yapmıyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkati çekerek "Koronavirüs Noel tatili yapmıyor." dedi.

Alman Şansölye, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek "Aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum. Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor." diye konuştu.

Scholz, aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak "Yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.