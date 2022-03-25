Almanya Rusya için harekete geçti: Bağımlılıktan kurtulacağız

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin yeni tedarikçilerle Rus kömürü, petrolü veya doğal gazına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmasına imkan sağlayacak sözleşmeler imzaladığını söyledi. Habeck, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Almanya'nın Rus doğal gaz, petrol ve kömür ithalatına bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar attıklarını belirtti.

RUSYA'NIN PAYI AZALACAK

Bu konuda yeni tedarikçilerle sözleşme imzaladıklarını bildiren Habeck, "Bizi enerjide Rus ithalatının bağımlılığından kurtaracak ilk önemli kilometre taşlarına ulaşıldı." dedi.

Ham petrolün yüzde 35'ini Rusya'dan alan Almanya'nın gelecek haftalarda bu oranı yüzde 25'e indireceğini bildiren Habeck, kömürde ise Rusya'nın payının yüzde 45'den yüzde 25'e ineceğini belirtti. Habeck, Almanya'nın doğal gaz ithalatında Rusya'nın payının da ilk etapta yüzde 55'ten yüzde 40'a, yaz mevsimine kadar ise yüzde 24'e düşeceğini belirtti.