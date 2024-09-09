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Giriş Tarihi: 10.9.2024

Almanya savaşa hazırlanıyor

Cengiz PARLAYAN
Almanya savaşa hazırlanıyor
Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sağlık sistemini olası askeri çatışmalara hazırlamak istediklerini belirtti. Bakan, "Dönüşüme ihtiyacımız var" dedi. Ülkede sağlık sisteminin krizlere hazırlıklı olmadığını koronavirüs döneminde gördüklerini belirten Lauterbach, çalışma başlatılacağını açıkladı. Bakan, "Sağlık sistemi için dönüşüme ihtiyacımız var. Hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil" dedi. Rus tehdidine işaret eden bakan, sağlık sistemini olası askeri çatışmalara hazırlamak istediklerini söyledi. Bakan, "Askeri bir çatışmaya hazırlanmadığımızı ve sonra da bunun gelmeyeceğini söylemek aptalca olur. Kriz durumunda her doktor, her hastane ne yapacağını bilmeli" diye konuştu.
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Almanya savaşa hazırlanıyor
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