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Giriş Tarihi: 18.8.2023 10:29

Almanya su baskınlarına teslim oldu

Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. Bavyera eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı.

AA
Almanya su baskınlarına teslim oldu

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Mittelfranken Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre Nürnberg kentinde ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi ve çatılardaki kiremitlerin düşmesi sonucu birçok yerde hasar oluştu.

Bodrum katları ve yer altında bulunan garajların yanı sıra çok sayıda caddeyi ve alt geçitleri su bastı. Alt geçitlerde araçlar su altında kalırken çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Alman basınında yer alan fotoğraflarda kurtarma ekiplerinin şişme botla görev yaptığı görüldü.

Ayrıca Nürnberg'in birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı, A73 otobanı da kısmen trafiğe kapatıldı.

Alman Demiryolları şirketi Deutsche Bahn da tren seferlerinin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtirken, trenlerin Ulm ve Günzburg'da durmadığı aktarıldı.

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Almanya su baskınlarına teslim oldu
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