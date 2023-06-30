Almanya, Türkiye için harekete geçti

Alman kaynaklar, Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu. Almanya hükümet kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında Berlin, AB ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve çeşitli alanlarda işbirliği opsiyonlarının değerlendirilmesi için girişimde bulunacak. Brüksel'de bugün düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakanlık kaynaklarına göre, zirvede liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları yer alacak. Liderler ayrıca, AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs'ta çözüm çabalarını görüşecek.Türkiye ile ilişkilerin Almanya için önemli olduğunu dile getiren söz konusu kaynaklar, önemli bir partner olan Türkiye'nin öyle kalmaya devam edeceğini belirtti.