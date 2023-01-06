Almanya ve ABD’den Ukrayna’ya zırhlı araç ve Patriot desteği

Açıklamada, ABD ve Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın acil hava savunma yeteneklerini desteklemeye devam edecekleri vurgulandı. ABD'nin geçtiğimiz sene aralık ayı sonlarında Ukrayna'ya bir Patriot hava savunma sistemi bataryası sağlayacağına dair yaptığı duyuru hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot hava savunma sistemi bataryası sağlamak için ABD'ye katıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Biden ve Scholz'un diğer müttefik ve ortakların Ukrayna'ya sağladıkları askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi.