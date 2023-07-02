Almanya ve Yunanistan’dan Ankara ile işbirliği mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen iki günlük AB Liderler Zirvesi'nden sonra değerlendirmelerde bulundu. Scholz, Türkiye'de yapılan seçimlerin ardından Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istediklerini söyledi.Scholz, bunun zirvede kararlaştırıldığını belirterek, bu nedenle AB Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den bir bütün olarak karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirmesi konusunda önerilerde bulunmalarını istediklerini ifade etti.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinden 'göç sorunu' konusunda ise ortak bir anlaşma çıkmadı. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" dedi. Miçotakis ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacakları görüşme ile ilgili olumlu mesajlar verdi. Miçotakis, "Bu her ikimizin de yeniden seçilmesinden sonraki ilk toplantı olacak. İkimiz de hükümet dönemimizin başlarındayız ve güçlü bir halk desteğine sahibiz" dedi. Yunan basını Miçotakis'in mesajının önemine dikkat çekti ve Atina'nın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.