‘Almanya, Yunan ve Rum propagandasına alet olmamalı’

DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan temaslarının ardından Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ı ağırladı. Alman mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz ve Ege konusunda dengeli tutum takınmasını istedi. Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi propagandasına alet olunmaması gerekir. Son zamanlarda dengenin kaybolduğunu görüyoruz. İki tarafı dinlemek gerekiyor. AB üyesi diye bir tarafı doğru kabul edip diğer taraf Türkiye'nin söylediğini yanlış kabul etmek yakışmaz. Türkiye her türlü konuşmaktan yana" dedi. Baerbock'un Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türk azınlıkla ilgili kararları uygulamadığını hatırlattı ve "Bu kadar karar uygulanmazken, niye Osman Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı fonluyorsunuz, destekliyorsunuz" ifadesini kullandı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Miçotakis'i kınayarak, "Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir" dedi.