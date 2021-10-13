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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Almanya zam şokunda

Almanya zam şokunda

Gaz, elektrik, akaryakıt, posta ve ulaşımda arka arkaya zam haberleri geliyor. Ülkede enflasyonun da tavan yapması tüketicinin endişelenmesine neden oldu

ISINMA MASRAFI UÇTU
Almanya'da akaryakıt fiyatları son dokuz yılın zirvesine ulaştı. Mazotun litre fiyatı 1.64 euroya yükseldi ve bir hafta öncesine göre 3.8 sentlik artış gerçekleşti. Kalorifer yakıt ücreti, bir yılda yüzde 76.5 arttı. Doğalgaz fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 440 oranında yükselirken, elektrikte de bir yıl öncesine kıyasla yüzde 14.3'lük fark oluştu.

MÜŞTERİ ALIMINI DURDURDULAR
Ülkede zam furyası gıda fiyatlarına da ortalama yüzde 4.9 olarak yansıdı. Ülkede enflasyon son 28 yılın en üst seviyesi olan 4.1'e ulaştı. Kış öncesi doğalgaz fiyat krizi enerji tedarik firmalarını da şoke etti. Bazı firmalar internet sitelerinden yeni müşteri alımını durdurduklarını açıkladı. Taşıt fiyatı bir yılda yüzde 6.4, mobilya yüzde 4.4 oranında arttı.
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Almanya zam şokunda
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