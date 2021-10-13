Almanya zam şokunda

ISINMA MASRAFI UÇTU
Almanya
'da akaryakıt fiyatları
son dokuz yılın zirvesine ulaştı. Mazotun litre fiyatı 1.64 euroya yükseldi ve bir hafta öncesine göre 3.8 sentlik artış gerçekleşti. Kalorifer yakıt ücreti, bir yılda yüzde 76.5 arttı. Doğalgaz fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 440 oranında yükselirken, elektrikte de bir yıl öncesine kıyasla yüzde 14.3'lük fark oluştu.
MÜŞTERİ ALIMINI DURDURDULAR
Ülkede zam furyası gıda fiyatlarına da ortalama yüzde 4.9 olarak yansıdı. Ülkede enflasyon son 28 yılın en üst seviyesi olan 4.1'e ulaştı. Kış öncesi doğalgaz fiyat krizi enerji tedarik firmalarını da şoke etti. Bazı firmalar internet sitelerinden yeni müşteri alımını durdurduklarını açıkladı. Taşıt fiyatı bir yılda yüzde 6.4, mobilya yüzde 4.4 oranında arttı.