Almanya’da 13,4 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Son dönemlerde yoksulluk oranının giderek arttığı Almanya'da yapılan araştırmaya göre yoksulluk oranı salgın ile birlikte rekor seviyeye ulaştı. "Pandemide Yoksulluk" başlıklı rapora göre, Almanya'da nüfusun yüzde 16,1'i yani 13,4 milyon kişi yoksul olarak kabul ediliyor. Açıklamaya göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan 3 çocuk ve üzeri aileler ise yüzde 30,9 olarak belirlendi.

"BU YENİ VE ÜZÜCÜ BİR REKOR"

Parittischer Wohlfahrtsverband Genel Müdürü Ulrich Schneider, "Bu yeni ve üzücü bir rekor. Mevcut veriler, son birkaç yılın resmiyle örtüşüyor. 2020'de de kırılmamış gibi görünen sabit bir eğilim fark edilebilir. 2006'da bu oran yüzde 14,0 olarak kaydedilmişti" ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA YAŞAYANLARIN %40,5'İ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

Bu rakam işsizlerde yüzde 52'ye kadar yükselirken, tek başına yaşayanların yüzde 40,5'inin yoksulluk sınırının altında yaşadıkları belirtildi. Ülkede, göçmenlerin yüzde 27,9'u ve Alman vatandaşı olmayanların 35,8'i ise yoksul olarak kabul ediliyor.