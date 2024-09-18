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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Almanya’da 2 Türk’ün öldüğü yangın için soruşturma

Almanya’da 2 Türk’ün öldüğü yangın için soruşturma
Almanya'da iki Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Eberswalde'de cumartesi gecesi Emine Çoban ve dört yaşındaki oğlu Umut Can'ın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Brandenburg Eyalet Savcılığı kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık Sözcüsü Ingo Kechichian, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" dedi. Kechichian, adli tıp işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, araştırmalarının sürdüğünü ifade etti ve tanıkları dinlediklerini aktardı. Binanın alt katında tadilattaki berberde başlayan yangının elektrik tesisatından çıktığı iddiaları mevcuttu, savcılığın soruşturmayı kundaklamaya kaydırması kundakçının ırkçı olabileceği ihtimalini de ortaya koydu. BERLİN
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Almanya’da 2 Türk’ün öldüğü yangın için soruşturma
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