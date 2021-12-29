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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Almanya’da 600 aşırı sağcı aranıyor

Almanya’da 600 aşırı sağcı aranıyor
ALMANYA'DA aşırı sağ yükselişi sürüyor. Ülkede haklarında çeşitli suçlardan tutuklama kararı olan yüzlerce aşırı sağcı aranıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre aşırı sağcılar hakkındaki tutuklama emirlerinde artış var. Geçen yıl 481 olan sayı, bu yıl 600'e yaklaştı. Bu kişilerden 140'ı hakkında "siyasi güdümlü eylem yapma" şüphesi bulunuyor. 147'si şiddet içeren bir eylem suçundan aranırken, 9'unun hakkında ise birden fazla tutuklama kararı var. Ülkede 33 binden fazla aşırı sağcı var.
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Almanya’da 600 aşırı sağcı aranıyor
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