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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Almanya’da 9 Türkiye kökenli isim mecliste

CENGİZ PARLAYAN
Almanya’da 9 Türkiye kökenli isim mecliste
Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da seçim sonuçları netleşti. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yüzde 35.7 oranında oy alıp birinci parti olduğu eyalette 9 Türkiye kökenli meclise girmeyi başardı. CDU'nun adayı Deniz Güner seçilemezken, seçimde 4.6 puan oy kaybederek yüzde 26.7 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti'den meclise Volkan Baran, Serdar Yüksel, İbrahim Yetim yeniden seçildi. Dilek Engin ile Tülay Durdu da meclise girdi. Seçimde oy patlaması yaparak yüzde 18.2'ye yükselen Yeşiller Partisi'nde Gönül Eğlence ile Berivan Aymaz seçim bölgelerini kazanarak yeniden seçildi. 39 milletvekili çıkaran Yeşillerden meclise giren isimler Meral Thoms, İlayda Bostancıeri oldu. Öte yandan Türk kökenli adayı bulunmayan FDP büyük oy kaybı yaşadı ve 5.9 oranında oy aldı. Irkçı AfD'ye ise sandıktan 5.4 oranında oy çıktı. Seçime katılım oranı yüzde 55.5 oldu. Cengiz PARLAYAN-Tevfik KARA /SABAH

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Almanya’da 9 Türkiye kökenli isim mecliste
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