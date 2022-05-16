Almanya’da 9 Türkiye kökenli isim mecliste

Almanya'nın
nüfusu en kalabalık
eyaleti Kuzey Ren
Vestfalya'da seçim
sonuçları netleşti.
Hıristiyan Demokrat
Birlik Partisi'nin
(CDU) yüzde 35.7 oranında
oy alıp birinci
parti olduğu eyalette 9
Türkiye kökenli meclise
girmeyi başardı.
CDU'nun adayı
Deniz Güner seçilemezken,
seçimde 4.6
puan oy kaybederek
yüzde 26.7 oranında oy
alan Sosyal Demokrat
Parti'den meclise
Volkan Baran, Serdar
Yüksel, İbrahim Yetim yeniden
seçildi. Dilek Engin ile
Tülay Durdu da meclise
girdi. Seçimde oy patlaması
yaparak yüzde 18.2'ye yükselen
Yeşiller Partisi'nde
Gönül Eğlence ile Berivan
Aymaz seçim bölgelerini
kazanarak yeniden seçildi.
39 milletvekili çıkaran
Yeşillerden meclise giren
isimler Meral Thoms, İlayda
Bostancıeri oldu. Öte yandan
Türk kökenli adayı
bulunmayan FDP büyük oy
kaybı yaşadı ve 5.9 oranında
oy aldı. Irkçı AfD'ye
ise sandıktan 5.4 oranında
oy çıktı. Seçime katılım
oranı yüzde 55.5 oldu. Cengiz PARLAYAN-Tevfik KARA
/SABAH