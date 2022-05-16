Almanya’da 9 Türkiye kökenli isim mecliste

Almanya'nınnüfusu en kalabalıkeyaleti Kuzey RenVestfalya'da seçimsonuçları netleşti.Hıristiyan DemokratBirlik Partisi'nin(CDU) yüzde 35.7 oranındaoy alıp birinciparti olduğu eyalette 9Türkiye kökenli meclisegirmeyi başardı.CDU'nun adayıDeniz Güner seçilemezken,seçimde 4.6puan oy kaybederekyüzde 26.7 oranında oyalan Sosyal DemokratParti'den mecliseVolkan Baran, SerdarYüksel, İbrahim Yetim yenidenseçildi. Dilek Engin ileTülay Durdu da meclisegirdi. Seçimde oy patlamasıyaparak yüzde 18.2'ye yükselenYeşiller Partisi'ndeGönül Eğlence ile BerivanAymaz seçim bölgelerinikazanarak yeniden seçildi.39 milletvekili çıkaranYeşillerden meclise girenisimler Meral Thoms, İlaydaBostancıeri oldu. Öte yandanTürk kökenli adayıbulunmayan FDP büyük oykaybı yaşadı ve 5.9 oranındaoy aldı. Irkçı AfD'yeise sandıktan 5.4 oranındaoy çıktı. Seçime katılımoranı yüzde 55.5 oldu./SABAH