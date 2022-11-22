Almanya’da aşevlerine yoğun talep

Ekonomik kriz Almanya'da aşevlerine olan talebi patlattı. Ülkede gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu kıldı. Liste uzarken, yardımların ekonomik kriz nedeniyle yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekildi ve durumun daha da kötüye gideceği belirtildi. Tafel Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, "Durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor. Aşevlerimizin yarısından fazlası kabulü dondurdu" dedi. Yılbaşından bu yan Hessen Eyaleti'nde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirlinin aşevine gelmeye başladığını ifade eden Schmid, eyalette toplam sayının 135 bine çıktığını açıkladı. Schmid, "Bağışlar düştü. Beklemeye aldığımız insanlara sıra ocak ayında anca gelir" diye konuştu.Mültecilerin yanı sıra yardım için başvuranlar arasında daha çok emekli ve yalnız yaşayan anne olduğuna işaret eden Tafel, acil yardıma ihtiyaç duyduğunu yineledi. Tafel Almanya Başkanı Jochen Brühl, geçtiğimiz günlerde "Devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.