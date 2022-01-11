Almanya’da aşı skandalı! Tam 1800 kişiye…

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezinde, yaklaşık 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş Biontech aşı dozu uygulandığı bildirildi.

Ebersberg'deki aşı merkezini işleten Tresec şirketinden yapılan yazılı açıklamada, hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak, aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan Biontech aşısının kullanıldığı belirtildi.

ÇALIŞANLARIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada, ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.